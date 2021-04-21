Kargı Koyu'nda inceleme yapan CHP'li Öztunç: Halkın gücü karşısında hiçbir şey duramaz



Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Muğla'nın Datça ilçesindeki Kargı Koyu'nda Hazine'ye ait 128 dönümlük arazinin Özelleştirme İdaresi'ne devredilerek, turistik tesis yapılmasını öngören imar plan değişikliğiyle ilgili, "Burayı buharlaştırmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Halkın gücünün karşısında hiçbir şey duramaz. Halk isterse, gerekli mücadeleyi verirse bunu engeller" dedi.

Kargı Koyu'nda Hazine'ye ait 128 dönümlük arazinin Özelleştirme İdaresi'ne devredilerek, turistik tesis yapılmasını öngören imar plan değişikliğine tepkiler sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, beraberinde Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Burak Erbay, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ve bir grup partili ile bölgede inceleme yaptı. Datça'daki 128 dönümlük Hazine arazisine göz dikildiğini söyleyen Öztunç, "Burayı buharlaştırmak istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Halkın gücünün karşısında hiçbir şey duramaz. Halk isterse, gerekli mücadeleyi verirse bunu engeller" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI GÖREVDEN ALARAK DOĞRU YAPMIŞTIR'

Öztunç, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmasıyla ilgili de, "Sayın Cumhurbaşkanı, Ticaret Bakanı Pekcan'ı görevden alarak doğru yapmıştır. Keşke Sayın Bakan dün kendisi istifa etseydi, daha onurlu davranmış olurdu" dedi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da, "Kargı Koyu'nda yaşayan mülk sahipleri kendi topraklarında hiçbir şey yapamazken, burada plan değişikliği yapılıyor. Kargı Koyu'nu da koruyan planımızı 1 yıldır onaylatamıyoruz. Kargı Koyu korunmalıdır. Burada asla büyük yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. İki katlı, gerekirse tek katlı küçük yapılar ile hem vatandaşların mağduriyetleri giderilmeli hem de Kargı koyu gelecek nesillere korunarak bırakılmalıdır" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-04-21 16:27:29



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