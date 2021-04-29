Bodrum’u taşkınlardan korumak için 25 metrelik ‘Sel kapanı’ Her yıl sel taşkınlarına maruz kalan Bodrum ilçe merkezinin taşkınlardan korunması için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 25 metre yükseklikte sel kapanı yapım ihalesi yapıldı.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kış aylarında sık sık sel taşkınına maruz kalan Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum’un taşkınlardan korunmasına yönelik Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğünde ihale gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında ‘Muğla Bodrum İlçe Merkezi Yandereleri Yukarı Havza Islahı 2. Kısım’ işinin sözleşmesi 29 Nisan 2021 tarihinde imzalandı. Sözleşme bedeli 9 milyon 274 bin TL olurken, iş kapsamında Bodrum ilçe merkezinde yukarı hava tedbirleri kapsamında 25 metre yüksekliğinde sel kapanı yapılacak.

Sel kapanının tamamlanmasıyla son yıllarda sık sık taşkınların yaşandığı Bodrum ilçe merkezinin taşkın riski azaltılacak. Sel kapanı yapım işinin 350 takvim günü olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.