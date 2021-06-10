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Marmaris´te kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DHA

Marmaris´te kamyonetle motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla),(DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde alkollü kamyonet sürücüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Çamdibi Mahallesi 273 Sokak'ta meydana geldi. Murat Tosun (32) yönetimindeki 48 SK 091 plakalı kamyonet, karşı şeritten gelen Niyazi Karacan (57) yönetimindeki 48 J 6278 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu konumunda bulunan torunu M.K. (14) yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve  polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralılar Murat Tosun, Niyazi Karacan ve M.K.'yı Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Durumu ağır olan Niyazi Karacan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonetin sürücüsü Tosun'un yapılan alkol muayenesinde 1,34 promil alkollü olduğu  tespit edildi. Tosun, savcılık talimatıyla gözaltına alındı.
kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-06-10 00:19:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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