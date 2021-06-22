Bodrumspor'da Enes'e veda

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BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig kulüplerinden Bodrumspor'da santrfor Enes Karakuş'la yollar ayrıldı. Geçen sezon devre arasında Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'den kiralanan 20 yaşındaki forvetin yeni sezonda yeşil-beyazlı formayı giymeyeceği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sona eren Enes Karakuş'a kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Enes, Bodrumspor formasıyla 11 maçta 1 gol attı. Öte yandan yeşil-beyazlılarda dün çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen olağan genel kurul, 28 Haziran Pazartesi günü yapılacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-06-22 11:15:38



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