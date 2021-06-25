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Muğla’da Lavanta sezonu açıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe’nin kırsal Yeniköy mahallesinde hayata geçirdiği ‘Koku Vadisi’ projesi kapsamında dikilen Lavantaların çiçek açması ile lavanta sezonu açıldı.

İHA

Muğla’da Lavanta sezonu açıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe’nin kırsal Yeniköy mahallesinde hayata geçirdiği ‘Koku Vadisi’ projesi kapsamında dikilen Lavantaların çiçek açması ile lavanta sezonu açıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında ‘Koku Vadisi’ projesi kapsamında Menteşe İlçesinin kırsal Yeniköy Mahallesinde 5 dönüm alan üzerine dikimi yapılan Bin 850 lavanta fidesi çiçek açarak yerli ve yabacı vatandaşların çekim merkezi haline geldi.
Lavanta bitkisinin çiçek açması sonrası Yeniköy’de etkinlik düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Lavanta sezon açılışını gerçekleştirdi. Mor tarla üzerinde lavanta kokusu eşliğinde etkinliğe katılan vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.
“Pandemi toprağı tekrar hatırlattı”
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, özellikle pandemi döneminde GEKA projesi ile yerel tohum ve yerel ürünler konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Menteşe Belediyesi’nin kendi arazilerinde yerel tohumlardan elde ettiğimiz ürünleri maddi yetersizliği bulunan vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Pandemi öncesi bazı kırsal mahallelerimizde o yörenin ürünlerinin tanıtımı için etkinlikler düzenliyorduk. Pandemi bize toprağı tekrar hatırlattı. Pandemide biraz rahatlama dönemine girdik. Bu etkinliklerimizi bundan sonra da daha da genişleterek sürdürmek istiyoruz. Kırsaldan göçü önlemeye yönelik Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarını takdir ediyorum. Lavanta bahçeleri için insanlar Isparta'ya gidiyor. Sosyal medyada lavanta bahçelerini gören turistler oralara akın ediyor. Burası da aynı şekilde turistleri çekecektir” derken, Lavanta kokulu Yeniköy Muhtarı Nevike Öçalan ise, emeği geçen herkese teşekkür etti.
“Kırsal turizmi canlandırmaya çalışıyoruz”
Lavanta sezonu açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, mevcut tarlanın bir örnek teşkil ettiğini, bunun diğer kırsal alanlarda da yaygınlaştırılması için bu kırsal mahallelerden taleplerin geldiğini açıkladı. Başkan Gürün, “Burası sadece lavanta, kekik veya diğer aromatik bitkilerden elde edilen yağın satılmasından dolayı bir ekonomik katkı yapmayacak. Aynı zamanda bu köyün yaşam şeklini ve kırsal turizme katılmasıyla dolaylı olarak bu köyün bir turizm köyü, kırsal turizmde örnek olan bir köy haline gelecek. Burada elde yaptıkları çeşitli tarımsal veya dokuma gibi, dantel gibi, örgü ile ilgili hatta kadınlarımızın çeyiz olarak yaptıkları işlemelerin üretimi yapılacak. Bunların satışlarından da gelir elde edilecek. Yani köylü kadını ile erkeği ile ve genci ile hep beraber otomatikman burada oluşturulmak istenen ekonomik hareketin içinde yer alacak. Amacımız bu. Menteşe Belediye Başkanımıza diğer kırsal mahalle muhtarlarımız ‘Neden bizde yok’ diye söylemiş. Talep geliyor demek ki. Bu çok güzel. Her yerde olacak. Ama burada çok güzel bir örneğini verip o örnek ile diğer tarafların doğru başlamasını ve çabuk ilerlemesini sağlıyoruz. Her yerde yapabiliriz. Dolayısı ile burada hem tarım ve tarıma bağlı ekonomik girdi. Buna bağlı olarak da ziyaretçileri kabul ederek bir kırsal turizmi canlandırmaya çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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