Bodrumspor'da Karakaya güven tazeledi

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BODRUM, (DHA)Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden Bodrumspor'un olağan genel kurul toplantısı Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi´nde yapıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, üyeler ve taraftarların katıldığı genel kurulda Başkan Rıza Karakaya tek liste ile girdiği seçimlerde oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum

2021-06-29 12:32:58



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