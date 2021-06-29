Muharrem İnce, Muğla'da esnafı ziyaret etti



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Karayolu ile Menteşe'nin Yeşilyurt bölgesine gelen İnce, burada parti otobüsüne binerek Menteşe ilçe merkezine hareket etti. Menteşe'de partililer tarafından karşılanan İnce, otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladı. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, eşi Ülkü İnce ve partisinin Muğla İl Başkanı İbrahim Şimşek ile Emirbeyazıt Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti. İnce, kendisine midye ikram eden esnaf Şeyhmus Albayrak'a, 'Hak geçmesin' diyerek 100 lira takdim etti.

'DÜNYA SABIR ÖDÜLÜNÜ ONA VERDİM'

Muharrem İnce, esnaf ziyaretinin ardından İsmet Çatak Caddesi üzerindeki partisinin Muğla İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Parti binası önüne kurulan platforma konuşma yapmak için çıkan İnce, yanında bulunan eşi Ülkü İnce'nin sıcaktan etkilenmemesi için gölge bir yere geçmesini istedi. İnce, "Dünya sabır ödülünü ona verdim' diyerek, eşine övgü yağdırırken, partisinin Muğla İl Başkanı İbrahim Şimşek'e dönerek, "Sen mecbursun burada durmaya diyerek" espri yaptı.

Türkiye'nin en kalabalık mitinglerini yapacaklarını belirten İnce, "Şimdilik açılışlar gerçekleştiriyoruz. Muğla dediğimizde deniz, kum, güneş, aromatik bitkiler, organik gıdalar ve madenler gelir. Bir de aklımıza Çökertme gelir. Son günlerdeki haberler Çökertme ile ilgili değil, çökmeyle ilgili. Otele, marinaya, mafyanın çökmesi gibi. Birinci sözüm Muğla'yı mafyadan kurtaracağız. Muğla çökmeyle değil, Çökertme'yle anılacak" dedi. Muharrem İnce, daha sonra esnaf ziyaretleri için Marmaris ilçesine hareket etti. DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2021-06-29 19:37:46



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