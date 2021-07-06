Büyükşehir Konservatuarında eğitimler devam ediyor Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında kurduğu konservatuarda eğitimler devam ediyor.

2016 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan konservatuvar başarılı öğrenciler yetiştirmeye, bu öğrencileri Türkiye’nin en iyi okullarına eğitimlerine devam etmeleri için göndermeye devam ediyor.

İlk mezunlarını 20172018 yılında veren ve bugüne kadar 97 öğrencinin mezun olduğu konservatuarda Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, tiyatro, Türk Halk Dansları ve bale alanlarında eğitim veriliyor. Beş farklı dalda eğitim verilen konservatuarda 20202021 yılı itibariyle 194 öğrenci eğitim görüyor.

Bölümlerin yanı sıra konservatuar bünyesinde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, tiyatro, Türk Halk Dansları ve modern dans toplulukları da yer alıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi konservatuarında Koronavirüs ile mücadelede kontrollü normalleşemeye geçilmesi ile birlikte etkinliklerine de başladı. Türk Halk Müziği Türkü Akşamları Konseri 13 Temmuz’da Yatağan Amfi Tiyatro’da, 14 Temmuz’da Kavaklıdere’de yapılacak. Hisseli Harikalar Kumpanyası tiyatro gösterisi ise 27 Temmuz’da Milas’ta, 31 Temmuz’da Seydikemer’de, 7 Ağustos’ta Fethiye’de ve 24 Ağustos’ta Marmaris’te gerçekleştirilecek.

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