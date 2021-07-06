Tur teknesinin batmasıyla yaşamını yitiren çocuk Yozgat’ta toprağa verildi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tur teknesinin batması sonucu yaralanan 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Minik Yunus memleketi Yozgat’ta gözyaşları arasında toprağa verildi.
Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından amcası Adem Yılmaz tarafından teslim alınan Yunus Emre Yılmaz’ın cenazesi, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Abdurrahmanlı köyüne getirildi.
Yılmaz’ın cenazesi köydeki camide kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Yılmaz Ailesi'nin gurbetçi olarak yaşadıkları Fransa’dan tatil için Muğla’ya geldikleri öğrenildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.