Fethiye potada Ogün'ü aldı

Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu

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FETHİYE, (DHA) - TÜRKİYE Basketbol Ligi'ne ING Basketbol Süper Ligi'ndeki tek sezonluk maceranın ardından küme düşen Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, transferde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan Ogün Sevinç'i kadrosuna kattı.

33 yaşında, 1.98 boyundaki forvet geçen sezon 31 maçta 5.2 sayı, 2.2 ribaund, 1.5 asistlik performans sergiledi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-07-07 10:41:31



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