Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası Köyceğiz'de sürüyor

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası yarı final yarışlarıyla devam ediyor.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nin parkurunda 2 bin metre üzerinden 6 kulvarda yapılan yarışlarda sporcular, finallere kalabilmek için kıyasıya mücadele veriyor.

İkinci günde yapılan yarı final yarışları, Tek Çifte (1x), İki Tek (2-), İki Çifte (2x), Dört Tek (4-), Dört Çifte (4x) tekne sınıflarında kadınlar ve erkekler klasmanında büyükler ve 23 yaş altı kategorilerde gerçekleştiriliyor.

Yarışlara Fenerbahçe, Galatasaray, İzmir Kürek, İstanbul Kürek, TSK Spor Gücü, Kocaeli Sümerspor, Altınboynuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Adana Yelken İhtisas, Boğaziçi Üniversitesi, Şişecam Spor Kulübü katılıyor.

Türkiye Kürek Şampiyonası, yarın final yarışları ve ödül töreniyle sona erecek.