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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Nejat Birdevrim’den “Seramikte 43 Yıl” Sergisi

İHA

Ahmet Nejat Birdevrim’den “Seramikte 43 Yıl” Sergisi

Seramik Sanatçısı Ahmet Nejat Birdevrim’in 'Seramikte 43 Yıl' adlı kişisel sergisi, Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Trafo BodrumHakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılıyor. Sergi 1428 Temmuz tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Birdevrim’in “Seramikte 43 Yıl'” adını taşıyan yeni sergisi, sanatçının 43 yıllık sanat hayatında yapmış olduğu 47 eseri kapsıyor. Seramik sanatçısı Ahmet Nejat Birdevrim, sanat hayatının 46. sergisi için kolları sıvadı. Birdevrim için dönüm noktası olacak bu sergide sanatçı; eserlerinde geleneksel sanatları yaşatmaya çalışırken, yaptığı eserlerde tüm kainatın güzelliklerini ve ona olan sevgisini eserlerine aktardı. Sergide, sanatçının özellikle 24 ayar altın ile bezenmiş turkuaz sırla sırlanmış eserlerinin ve altın ile bezediği panoları aylar süren çalışmaların bir sonucu olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ahmet Nejat Birdevrim’in farklı dönemlerde çalıştığı işlerini bir araya getirdiği sergisi, 14 Temmuz 28 Temmuz tarihleri arasında Trafo BodrumHakan Aykan Kültür Ve Sanat Merkezi’nde sergilenecek. Türkiye’de “Seramiğin Ak Çinisini Kullanan Sanatçı” olarak da bilinen Birdevrim’in sanat çalışmalarını farklı kılan en önemli detay ise formülü tamamen kendisine ait olan ve çalışmalarıyla özdeşleşen turkuaz tonundaki sırı. 15 yıl kadar yapmış olduğu dalgıçlık zamanlarında su altındaki gizemli dünyayı su üstüne çıkarıp toprağa yansıtan ve sonrasında 3 bin deney sonucu özenle hazırladığı sırlar, ak çiniyle büyük bir uyum gösteriyor ve ortaya çok özel renkler çıkıyor.

‘Sanat yaşamının 46. sergisi’
43 yıllık sanat hayatında, bugüne kadar yurt içi ve dışında birçok sergiye imza atan usta sanatçı Selçuklu, Osmanlı ve Hat sanatının inceliklerini duygularının hassasiyeti ile birleştirmeyi başarmıştır. Hat sanatını Allah ve Peygamber sevgisini ifade etme aracı olarak kullanan sanatçı, bu sergisinde aynı zamanda alemler içinde kendine en yakın bulduğu deniz dibi alemini yine kendi imzası olan turkuaz sırla birleştirerek su altının gizemli dünyasını da toprağa yansıtmıştır. 1994 yılında Kültür Bakanlığı tarafından, çalışmaları sanat eseri kapsamına giren sanatçı Birdevrim’in sergisi, 28 Temmuz’a kadar gezilebilecek.

Ahmet Nejat Birdevrim kimdir?
1957, İstanbul doğumludur. 1976 yılında Haydarpaşa E.M.L’si Elektronik bölümünden mezun olduktan sonra 1982 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu’nu okul ikincisi olarak bitirdi. 1985 yılında kendi sanat atölyesini açan Ahmet Nejat Birdevrim, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Çini İşletmeciliği ve Cam Seramik Programları’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yurt içi ve dışında sayısız sergiye katılan Birdevrim, Türkiye’de “Seramiğin ak çinisini kullanan sanatçı” olarak da bilinmektedir. Kadıköy’de sadece kendi eserlerini ihtiva ettiği bir sanat galerisi ve atölyesi de bulunan sanatçı aynı zamanda İstanbul Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya da devam etmektedir.

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