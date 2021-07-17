Bodrum kırmızı alarma geçti, nüfus 1 milyonu geçti

Kurban bayramı tatilinin ilk gününde Bodrum nüfusu 5 katına çıktı. 550 km’lik karelik alana 1 milyon insan geldi.

Pandemi sürecinde 400 bin nüfusu ulaşan Bodrum yeni normalleşme sürecinin başlaması ile Temmuz ayının başında 800 bine ulaşmıştı. Bayram tatilinin 9 güne çıkması nedeniyle Bodrum’un nüfusu 1 milyonu geçti. 9 günlük tatilin başlamasıyla birlikte akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, tatilin ilk gününde işkenceye dönüştü. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu ilçede 5 dakikalık mesafe 1 saate çıktı.

Son dakika gelen sokakta kalır

Turizmciler ise bayram günü rezervasyonsuz Bodrum’a gelen yerli turistlerin otellerde yer bulamayacağını açıkladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kurban Bayramı tatilinde Bodrum’un nüfusunun 5 katına çıkacağını ve nüfusun 1 milyonu geçeceğini açıkladı.

Havayolu şirketleri ek uçuşlar koydu

Hava yolu taşımacılığıyla Bodrum’a gelenlerin sayısının da 4 katına çıktığı öğrenildi. Milas Bodrum havalimanına ardı ardına uçaklar inmeye başladı. Bu durum karşısında havayolu şirketleri Bodrum’a gelen uçak sayılarını 3 katına çıkardığı öğrenildi. Şehirlerarası otobüslerin ise Bodrum’a ek seferler koyduğu bazı otobüs şirketlerinin ise saat başı Bodrum’a otobüs kaldırdığı öğrenildi.

Sahillerde adım atacak yer kalmadı

Bodrum’a tatile gelen yerli turistlerin ilk işi mavi sulara kendilerini atmak oldu. Aynı zamanda günü birlik tur tekneleriyle bazı tatilciler mavi tura çıktı.

Öte yandan, zaman zaman elektrik ve su kesintilerinin yaşandığı ilçede, zincir marketler ve fırınlarda yoğunluk yaşandığı gözlendi.

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