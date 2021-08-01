Alevler Çökertme koyuna dayandı Mazı koyunda araç alev alev yandı Bodrum Mazı Mahallesi'nde başlayan orman yangınında alevler Çökertme koyuna dayandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi'nde başlayan orman yangını şiddetini arttırarak devam ediyor. Ünlü Çökertme koyundaki yerleşim birimleri boşaltıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan helikopter ve bir uçak havadan söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler aşağı Mazı’dan Çökertme koyuna dayandı.

Mazı ve Çökertme koyları simsiyah dumana bürünürken, aşağı Mazı Mahallesi'nde sahil kenarında park etmiş bir araç alevlere teslim oldu. Aşağı Mazı koyu çevresi tamamen yanarken, sahil bölümünde denize yakın bir alanda terk edilmiş araç tamamen yandı.

Bölgede birçok yerleşim birimi boşaltılırken, Çökertme koyunda da vatandaşlar karadan botlarla gezi teknelerine alındı.

Çökertme koyuna yanaşan çok sayıda bot ve tekne vatandaşların tahliyesini gerçekleştirirken, teknelerle yiyecek, içecek sevkiyatı yapıldı.

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