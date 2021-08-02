Seydikemer yangını devam ediyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla Seydikemer Arifler Mahallesi’nde dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangın bugün Kabaağaç Mahallesi’nden patlak verdi. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayıldı.

Öğlen saatlerinde Kabaağaç Mahallesi’nden dumanların yükseldiğini gören görevliler yangına müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bu arada yöre sakinleri yangın söndürme ekiplerine yardımcı olmak için adeta seferber oldu. Bazı vatandaşlar traktörlerine su tankeri takarak yangın bölgesine su taşırken, çapasını küreğini alan birçok kişi de yangını söndürmek için bölgeye akın etti. Kabaağaç bölgesindeki yangını da söndürme çalışmaları 1 yangın söndürme helikopteri ile havadan ve arazözlerle karadan devam ediyor.

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