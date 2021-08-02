Alevler, Bodrum’un son kalesi Kisebükü’ye ulaştı Turizm Bakanı denizden incelemelerde bulundu

Muğla’nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesinde başlayan yangın Çökertme, Mazı ve Yeniköy Mahallelerinin ardından rüzgarın yön değiştirmesi ile mavi yolculuğun son kalesi olan Kisebükü’ne ulaştı. Bodrum koylarına kadar inen alevleri Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bottan incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muğla'da 5 gündür devam eden orman yangınları dolayısıyla yüzlerce dönüm ormanlık alan yandı. Dün Milas'ta başlayan yangın Bodrum'a ulaştı. Her geçen dakika büyüyen yangında alevler Kissebükü'ne kadar ulaştı yangınları söndürmek için ekiplerin yoğun mücadelesi devam ederken her taraf kapkara oldu.

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