Aydın’da alevler geceyi sardı

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Aydın Çine'de akşam saatlerinde başlayan yangın gece boyunca belirli noktalarda etkisini sürdürdü. Ekiplerin adeta seferberlik içerisinde müdahale ettiği alevler havadan görüntülendi.

Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi’nde dün saat 17.00 sıralarında başlayan yangın yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Gün boyunca 6 helikopter havadan yangını söndürme çalışmalarına destek sağladı. Havanın kararmasıyla birlikte karadan ekiplerin müdahale etmeye çalıştığı yangın gece boyunca etkisini göstermeye devam etti. Yangının mahalle içerisindeki evlere yaklaşması sonrası vatandaşlar tahliye edildi.

Ekiplerin adeta seferberlik içerisinde gece boyunca müdahale ettiği yangın havadan görüntülendi.

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