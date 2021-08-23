Bodrum'da orman yangını (1)

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Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki ağaçlık alanda, yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi'nin Alazeytin mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN

2021-08-23 16:27:30



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