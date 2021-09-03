Menteşe'de kaza: 3 yaralı

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Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Mehmet Ç., 48 AZ 086 plakalı otomobili ile Bayır’dan Menteşe ilçesine gelirken kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışıklarına çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi sonrası bölgeye sağlık ekipleri, kolluk kuvvetleri ve Menteşe İtfaiye Grup Amirliği AKS ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra 112 ekibine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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