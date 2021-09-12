Otomobil kamyonete çarptı, o anlar kamerada



Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla),(DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, kamyonete çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 48 AFH 095 plakalı otomobil, elektrik malzemeleri taşıdığı öğrenilen 48 VS 903 plakalı kamyonete çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazayı otomobildeki 3 kişi şans eseri yara almadan atlattı.

Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin defalarca kendi etrafında döndüğü ve kamyonete çarparak durduğu görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2021-09-12 07:29:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.