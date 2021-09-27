Bodrumspor ilki yaşadı

"Hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım"

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BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta iddialı transferlerle hazırlandığı sezonun ilk 3 maçını kazanarak zirveye kurulan Bodrumspor, Sakaryaspor deplasmanında fren yaptı. Rakibine tek golle yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini alan yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör Tahsin Tam, tekrar kazanmaya başlayıp kayıplarını telafi edeceklerini söyledi. Bodrumspor, grupta cumartesi günü Turgutluspor'u konuk edecek.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-09-27 12:55:17



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