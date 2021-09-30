3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği’nde Saraç güven tazeledi

AydınMuğla illeri 3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği 48. olağan genel kurulunda mevcut başkanı Necip Saraç güven tazeledi.



Divan Başkanlığını Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) Yönetim Kurulu Üyesi Denizli Bölge Birliği Başkanı Musa Çelikkol’un yaptığı genel kurulda açılış konuşmasını yapan Başkan Necip Saraç, kooperatifin kuruluşundan bu yana birliğe hizmeti geçen tüm idareci ve personele teşekkür etti. Genel kurulların kendileri için düğün günleri olduğunu ifade eden Saraç, "Esnaf ve sanatkarın her zaman yanında olan, sıkıntılarını dinleyip çözüme kavuşturan hükümet yetkililerine, TESKOMB Başkanı A.Kadir Akgül ve yönetimi ile Halk Bankası yetkililerine de esnaf ve sanatkarlar adına teşekkürü bir borç bilirim. Korona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu dönemde esnaf ve sanatkarımız bu salgından direkt olarak etkilenerek, işyerleri günlerce kapalı kalarak faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. Bu işyerlerinde çalışan bir çok işçi de ya işlerini kaybetti yada ücretsiz izne çıkarıldı. Bu süreç tüm toplumu derinden etkiledi. Pandemi döneminde etkilenen esnaf ve sanatkarımızın kredi ihtiyacının karşılanabilmesi için tüm kooperatiflerimiz yönetim ve personeli salgın riskine rağmen hiçbir aksaklığa yer vermeden esnaf ve sanatkarın yanında bulunarak plasman sıkıntısı yaşamadan hizmet vermeye devam etti" dedi.



"Krediler ertelendi"

Korona virüs döneminde zor durumda kalan esnafların kredilerinin ertelendiğini hatırlatan Başkan Saraç, "Pandemi döneminde kooperatif kefaletiyle Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde ortakların Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 taksitleri üç ay süre ile faizsiz ertelenerek, Temmuz, Ağustos, Eylül 2020 taksitleri kalan taksitlere dağıtılmak suretiyle, Ocak 2021 ile Haziran 2021 tarihleri arasındaki kredi taksitleri kalan taksitlere dağıtılmak suretiyle ertelendi. 25 bin limitli 36 aya kadar vadeli esnaf destek kredisi verildi. Ayrıca kooperatif takibindeki borçlar ile ilgili 13 Temmuz 2020 ve 18 Mart 2021 tarihlerinde yapılandırma yapıldı. Bu uygulamalar ile esnaf ve sanatkarımızın bu dönemi atlatabilmesi için destekte bulunulmuştur. Kooperatif başkanları ve delegelerine, katılım gösterenlere huzurlarınızda teşekkür ediyor, genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.



Bölge Birliğine bağlı 42 kooperatiften 103 delegenin katılımı ile yapılan genel kurulda katılımcı kooperatif başkanlarına başarılı çalışmalarından dolayı plaket verilirken, Halkbank Denizli Bölge Koordinatörü Deniz Yıldırım, Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç’a başarılı çalışmalarından ötürü tebrik ederek plaketini takdim etti.



Necip Saraç başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı; "Süleyman Can, Halit Şakar, İsmail Başoğlu, Refik Karataş, Hüsamettin Karaşahin, Memduh Gölcük, Mehmet Şencan, Celal Özden, Nurol Paskal, Dursun Öztunç."

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