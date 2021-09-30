Park halinde bir anda yanmaya başladı O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde park halindeyken bir anda yanmaya başlayan araçtaki yangın, güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olarak süpermarket çalışanlarının müdahale ettiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarket önünde meydana geldi. Park halindeki 48 RC 863 plakalı araç park halindeyken bir anda alev aldı. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülürken, aracın yanma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde park halindeki aracın bir anda dumanlarla kaplanması ve yanması görülüyor.

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