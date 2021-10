Muhtarlar Günü ve Denizciler Derneği 50. yılı kutlandı

Bodrum Belediyesi, hem 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü hem Denizciler Derneği 50’inci yılını kutladı.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Garnizon Komutanı Per. Alb. Güngör Gündoğan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz; 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle Bodrum muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Düzenlenen kahvaltı sonrasında konuşma yapan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, muhtarlarımızın yerel yönetimler için önemini vurguladı. ''Sizler bizim gören gözümüz, işiten kulağımız, uzanan elimiz oluyorsunuz’’ diyerek muhtarlar gününü kutladı.

Ahmet Aras: “Belediyemiz muhtarların emrindedir”

Kaymakam Bayar’ın ardından konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade ederken muhtarların halkın ihtiyaçları için gösterdikleri çabayı ve özveriyi takdir ettiğini belirtti. Aras konuşmasını, ''Belediyemiz her zaman emrinizdedir. Muhtarlık işleri Müdürlüğü vasıtasıyla da gereken iletişimi sağlayabiliyoruz. Eksikliklerimiz tabii ki var, eleştirilecek sıkıntılarımız olabilir ama iyi niyetimizden, çalışma azmimizden kimsenin şüphesi olmasın. Sizlerin çalışmalarıyla ve aramıza yeni katılan Kaymakamımızın enerjisi ile sorunlarımızın üstesinden gelip halkımızla daha çok kucaklaşacağız. Muhtarlar gününüzü en içten dileklerimle, sevgiyle, saygıyla kutluyorum. Sizleri çok seviyoruz'' diyerek sonlandırdı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Güzdüz ise özellikle afet zamanlarındaki gösterdikleri çabalardan ötürü muhtarlarımızla gurur duyduğunu söylerken yangın zamanı kendi mahallelerinin yanı sıra diğer mahalleler için gösterdikleri özverili çalışmaları için hepsine ayrı ayrı teşekkür etti. Muhtarların en çok böyle zamanlarda vatandaşın yanında olup onlara desteklerini, varlıklarını hissettirmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

‘’Denizcilik Kültüründen Hiçbir Zaman Vazgeçmeyeceğiz’’

Denizciler Derneği’nin 50’nci yılı sebebiyle basın teknesinde düzenlenen kokteylde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yüzlerce yıldır Bodrum denizlerinde yelken açan, dümen tutan denizcilere şükranlarını iletti. Bodrum'un denizcileriyle var olduğunu ve Denizciler Derneği’nin üyeleriyle ve ileride bayrağı devredecekleri gençlerle bu kültürün süreceğini ifade etti. Aras, konuşmasının devamında, ''Belediye olarak her zaman birlikteyiz, destek olacağız. Bodrum'un kültürünü, doğasını, denizini koruyacağız. Denizcilik kültüründen hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

