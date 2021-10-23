Antik kentte kaçak kazı yaparken yakalandı Seydikemer Yaylaceylan Mahallesindeki Oinoanda antik kentinde kaçak kazı yapan şahıs, malzemeleri ile birlikte Jandarmaya yakalandı.

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Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kaçak kazı yapan vatandaş kazı aletleri ve silah ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yaylaceylan Mahallesindeki Oinoanda antik kentinde kaçak kazı ihbarı alan Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaza alanında Ö.T. isimli şahsı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Ö.T.’nin kaçak kazıda kullandığı kürek, balyoz, kazma, el testeresi, plastik dedektör parçası, dekdektör kablosu, demir manivella ve iki adet tüfek ele geçirildi. Malzemelere el konulurken, şahıs çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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