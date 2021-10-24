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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bill Gates Bodrum Kalesini karış karış gezdi

İHA

Bill Gates Bodrum Kalesini karış karış gezdi

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum’a demir attı. Gates, Bodrum Kalesini ziyaret ederek, tarihi kaleyi karış karış gezdi.
Lana isimli yatla Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen Gates, İzmir'deki Efes Antik Kenti'ni gezdikten sonra rotasını Bodrum’a çevirdi. Sabahın ilk ışıklarında Bodrum limanına yakın bir noktaya demirleyen 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli lüks yat, limana sığmadığı için liman dışına demir attı.

2,5 saat kalede kaldı
Haftalık kirası 1 milyon 800 bin euroluk yat ile Bodrum açıklarına demirleyen “Lana” isimli süper lüks yattan tekneye geçen Bill Gates, Bodrum limanına geldi. Korumalar eşliğinde Bodrum Kalesi'ne giriş yapan Gates, yaklaşık 2,5 saat kalede kaldı. Kalenin her köşesini gezen Bill Gates’in Bodrum Kalesi'ne hayran kaldığı, bol bol fotoğraf çekip kale içerisinde bulunan Su Altı Arkeoloji Müzesini de gezdiği öğrenildi.

Korumanın yaptığı hareketler şaşırttı
Bodrum Kalesi'ne giriş yaptığı esnada 8 koruma Gates’e eşlik etti. Korumalardan bazıları gazetecilerin görüntü çekmemesi için engel olmaya çalıştı. Gazetecileri engellerken ilginç hareketler yapan bir koruma ise dikkatlerden kaçmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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