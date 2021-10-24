Fethiyespor'dan liglere damga



FETHİYE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ceyhanspor'u da deplasmanda 3-0 yenerek liderliğini sürdüren Fethiyespor, 9 maçta attığı 29 golle Türkiye'de profesyonel liglerdeki 132 takım arasında en golcü ekip konumunda. Sezona mağlubiyetle başladıktan sonra son 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Fethiye, maç başına 3.2 golle ulaşılması güç bir istatistiğe imza attı. Muğla temsilcisi ayrıca 19 gol averajıyla liglerin en iyi averaja sahip olan takımı da oldu. 3'üncü Lig'deki gol krallığı yarışında 10 gol atan Fethiyesporlu Nurettin ve 9 kez ağları sarsan Ali Han, ilk iki sırayı paylaşıyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-10-24 13:08:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.