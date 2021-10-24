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Bakan Kasapoğlu'ndan orman yangınlarında görev alan gençlere teşekkür

DHA

Bakan Kasapoğlu'ndan orman yangınlarında görev alan gençlere teşekkür


Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 gün süren ve 52 bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğü orman yangını söndürme çalışmalarına destek olan Muğla gençlik merkezlerindeki gönüllü gençlere teşekkür etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu,  bir dizi ziyarette bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Programına Menteşe Spor Salonu'nda 'Yarının Sultanları' projesi kapsamında antrenman yapan kadın voleybol sporcuları ziyaret ederek başladı. Bakan Kasapoğlu, ziyaretin ardından A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Guidetti, 'Yarının Sultanları' projesinin üçüncü sezonunun Muğla'da başladığını belirterek, "Çok iyi çocuklar var. Onlarla voleybol oynuyoruz. Bakanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Oyuncular iyi antrenman yapıyor" dedi.
'TÜRKİYE, SPORDA ÖNEMLİ BİR NOKTAYA GELDİ'
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Spordaki temel hedeflerimiz, öncelikle tabana yayılması ile yeteneklerin keşfedilmesi ve insanlarımızın bir anlamda spora erişiminin en güçlü anlamda sağlanması. Bunun başında çocuklarımız ile gençlerimiz geliyor. Kadın odaklı spor diyoruz. Bu anlamda 'Yarının Sultanları' projesi, kadın odaklı spor politikamızın önemli aşamalarından birisi. Türkiye, sporda önemli bir noktaya geldi. Bunu olimpiyatlarda görebildik. Amacımız bu çıtayı toplumun tüm kesimleriyle daha da yukarılara götürmek. Yarının şampiyonlarını, yıldızlarını desteklemek amacıyla 81 ilde güçlü spor altyapıları oluşturduk. Birçok branşı güzel şekilde destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Yüzmeden voleybola, basketboldan boksa, güreşten okçuluğa her alanda kendisini en güçlü şekilde ortaya koymuş gençlerimizle yarınlara yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
'GÖNÜLLÜĞÜN NE DEMEK OLDUĞUNU GÖSTERDİNİZ'
Konuşmaların ardından Menteşe Spor Salonu bahçesinde, Muğla gençlik merkezlerindeki gönüllüler ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, "Sizleri görmeye ve teşekkür etmeye geldim. Yangın sürecindeki varlığınızla ve gayretinizle önemli bir misyon ifade ettiniz. Gönüllüğün ne demek olduğunu gösterdiniz. Her birinizi tebrik ediyorum" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençler ile selfie çekildikten sonra Muğla Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Kötekli Mahallesi'ndeki Turgut Reis Erkek Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulunduktan sonra Milas ilçesine hareket edecek.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-10-24 14:14:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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