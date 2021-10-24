Bill Gates, yatıyla Bodrum'a geldi

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)DÜNYANIN en zenginleri arasında yer alan, Microsft'un kurucusu Bill Gates, lüks yatıyla Bodrum'a demir attı.

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan Microsft'un kurucusu Bill Gates, İzmir Efes Antik Tiyatro'yu gezdikten sonra sabah erken saatlerde yatıyla Bodrum'a geldi. 107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli lüks yat, limana sığmadığı için liman dışına demir attı. Yatın haftalık kirasının 1 milyon 800 bin euro olduğu belirtildi. Öte yandan, Gates'in Bodrum Kalesi'ni gezdiği, daha sonra yatına geçtiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-10-24 15:59:46



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