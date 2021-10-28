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Ünlü Tiyatro sanatçısı Levent Çelmen ve Orkestra Şefi Turgay Noyan’ın Yelken sevdası

İHA

Ünlü Tiyatro sanatçısı Levent Çelmen ve Orkestra Şefi Turgay Noyan’ın Yelken sevdası

Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen yelken yarış haftasının takipçilerinin arasında ünlü isimlerde var. 32 yıldır devam eden yelken yarışlarında kendileri de deniz sevdalısı olan Tiyatro Sanatçısı Levent Çelmen ve gazeteci, müzisyen Turgay Noyan da takip ediyor. Her yıl organizasyonun özel davetlisi olarak yarışlara katılan ve medya botundan yarışları takip ederek fotoğraflayan sanatçılar aynı zamanda yıllarını denize adamışlar.
Yarım asırdır Tiyatro Sanatçısı olan 68 yaşındaki Levent Çelmen deniz tutkusunu "93 yılından bu yana ailecek denizdeyiz. Devlet tiyatrosunda görevli olduğum zamanlarda yaz tatillerimiz uzun olurdu. Biz de bu uzun zamanı denizde geçirip farklı yerlerde gezmek istediğimiz için denizciliğe başladık. Deniz ile iç içe geçen yıllardan sonra yarışlara merak saldık hatta Bodrum’da yapılan ilk yarışlarda yarıştım. Deniz hayatım oldu, deniz ile ilgili programlar yapmaya başladım. Sonra yarışları da takip eden bir denizci ve yayıncı oldum. Sosyal medya mecralarında, televizyonda, dergilerde yarışlar ile ilgili kritikler yapıyorum. Kendime ait sosyal medya sayfalarım var orada çektiklerimi yayınlıyorum" şeklinde anlattı.
Çelmen "Pandeminin sanat camiasında müthiş bir etkisi oldu. Pandemi ortadan kalkınca nerelerde görevler alırım bilmiyorum. Sadece yarışlara katılmak için denize geleceğim. Merakla bekliyorum" şeklinde konuştu.
Marmaris dünyada bir marka oldu
Yat yarışları için de değerlendirmede bulunan Levent Çelmen, "Bu yıl ki yarışlar güzel geçiyor ama pandeminin etkisi burada da belli oluyor. Eskiden 180190 tekne gelirdi şimdi 123 civarında tekne geldi. Ama bu sayı da hem dünya hem de Marmaris için Türk yat yarışçılığı için büyük bir başarıdır. Marmaris dünyada bir marka oldu" diye konuştu.
77 yaşındaki Turgay Noyan İse yarışlar ve denizcilik ile ilgili "60 yıldır teknem var denizciyim, bu yarışları da 15 senedir takip ediyorum. Çok güzel, çok büyük bir organizasyon. Bu yıl 123 tekne 2000'e yakın sporcu var. Hem sportif açıdan hem de ekonomik açıdan çok ciddi bir katkısı olduğunu söylemek istiyorum. Hele ki sezonun bitmesine yakın yapılan bu organizasyon Marmaris için güzel bir katkı yaptı"’ diyerek yarışların keyifli yarışların gerçekleştiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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