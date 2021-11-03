Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı (2)

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HEPSİ SERBEST BIRAKILDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken suçüstü yakalanan F.Ç., G.T. ve M.K.T., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Cavit AKGÜN/FETHİYE (Muğla), (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-11-03 18:27:54



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