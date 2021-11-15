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MSKÜ Akademik yıl açılışı yapıldı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı akademik açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, AR-GE Üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini açıkladı.

İHA

MSKÜ Akademik yıl açılışı yapıldı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı akademik açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, AR-GE Üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini açıkladı.

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin ara verildiği Üniversitelerde 20212022 eğitim öğretim yılında tekrar başlayan yüz yüze eğitim sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi akademik açılış töreni gerçekleştirdi.
Üniversite AKM 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi salonunda düzenlenen akademik açılış törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Yüksek Öğretim Kurumu Kalite Kurumu Kalite Kurumu Başkanı (YÖKAK) Prof. Dr. Muzaffer Elmas, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
MSKÜ Akademik açılış töreninde 2022021 ve 20212022 döneminde dört farklı puan tütünde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini kazanan öğrencilere plaketleri verildi. Plaket töreninin ardından konuşan Vali Orhan Tavlı, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kurulduğu 1992 yılından bugüne her alanda büyük gelişmeler kaydetmiş, bugün kayıtlı yaklaşık 42 bin öğrencisi ile bölgemizin en önemli üniversitelerinden biri haline gelmiştir. Özellikle turizm, sağlık, madencilik, tarım, bilişim teknolojileri gibi pek çok sektör ile iç içe olması, toplumla sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog ile işbirliği içinde olması şehrimizin geleceği için hayati önemde olduğunu belirtmek isterim. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi TÜBİTAK projelerinde Türkiye’nin en köklü Üniversitelerini geride bırakarak desteklenen 289 projesi ile birinciliği göğüsleyerek zirveye adını yazdırdı” dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, göreve geldiklerinde kendilerine ARGE Üniversitesi hedefi koyduklarını, bu hedefe emin adımlarla ilerlediklerini açıkladı. Rektör Çiçek, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ülkemizin kalkınma sürecinin hızlandırılmasını amaçlayan 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini çok önemli kilometre taşları olarak görmektedir. Üniversite ailesi olarak öncelikli hedefimiz ARFE üniversitesi olma yolunda girişimcilik bilincinin ÜniversiteSanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve öğrencilerimizin kolay iş bularak yüksek maaşlarla istihdam edilmesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühleri ile Üniversitemizin rektörlük görevini üstlendiğim andan itibaren yönetim ekibim ile öncelikli hedefimiz MSKÜ’nün dinamik, üretken ve huzuru ile ortamı sağlamak genç beyinlerimizin gücünü ortaya çıkarmak olmuştur. Bu süreçte öğretim elemanlarımızın bilimsel çalışma ve proje üretmelerini katkı sağlamak amacıyla üniversitemizin bilimsel altyapısını adil, şeffaf ve paylaşımcı yönetim anlayışı çerçevesi içerisinde hızla geliştirdik. Gerçekleştirilen bağımsız anketlerde mezunları en kolay iş bulan ilk 30 üniversite arasında öğrencileri memnun olana ilk 10 üniversite arasında oluşumuz uzaktan eğitimde ilk 10 üniversite arasında yer alışımız hedeflerimiz doğrultusundan ilerleyişimizin çabalarını somut olarak görmemizi sağlamıştır. Öğrencilerimizi proje süreçlerine dahil etme çabalarımızın çığ gibi büyüyen bir başarı zinciri ile taçlandığını da şahit oluyoruz. Geçtiğimiz başvuru döneminde TÜBİTAK Sanayiye yönelik 2209B ve araştırmaya yönelik 2209A öğrenci projelerinde Türkiye 2’ncisi olduk. Bu dönem ise 2209A projelerinde ise 465 proje başvurumuzun 289’unun desteklenmeye değer bulduğunu ve Türkiye birincisi olduğumuzu gururla öğrendik. En yakın rakibimize 5 kat fark atarak olağanüstü bir başarı ile açık ara ile zirveye yerleştiğimizi gururla vurgulamak istiyorum” dedi.
MSKÜ Akademik açılış törenine katılan YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas ‘Yükseköğretimde değişim ve kalite” konulu konuşma yaptı.

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