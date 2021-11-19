Uyuşturucu taciri tutuklandı

Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptığı istihbari çalışmalar sonucu K. R. ( 33) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etmiş, düzenlenen operasyon sonucu satış yaparken yakalanmış ancak çıkarıldığı Mahkemece adli kontrollü serbest bırakılmıştı.

Savcı karara itiraz etti

Uyuşturucu madde satışı yaparken Narkotik polisleri tarafından suçüstü yakalanan ancak adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Kurtaran R. İçin alınan karara Savcılık itiraz etti.

Tekrar adliyeye çağrılan uyuşturucu taciri Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yeniden sorgulanarak tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Belediye de sözleşmeli zabıta destek memuru olarak görev yapan K.R. hakkında Marmaris Belediyesi de şahsın iş akdinin fesih edildiğini duyurdu.



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