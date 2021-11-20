Bodrum’da Avusturya Günleri sona erdi

Bodrum Belediyesi ile Bodrum Ticaret Odası (BODTO) tarafından 1718 Kasım tarihlerinde düzenlenen “Bodrum’da Avusturya Günleri” besteci, şarkıcı ve kemancı Phoebe Violet ve grubunun verdiği konser ile başladı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleşen konsere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Avusturya Kültür Ofisi Müdürü Silvia Neureiter, BODTO Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya ve Avusturya Muğla Fahri Konsolosu Fatih Can Ekşi katıldı.

Bodrum'da düzenlenen "Bodrum'da Avusturya Günleri" kapsamında besteci, şarkıcı ve kemancı Phoebe Violet sahne aldı. Phoebe Violet ve yaylı çalgılardaki sanatçılar, performansları ile büyük beğeni topladı.

Avusturya Kültür Ofisi ve Baki Bilgili koordinatörlüğünde gerçekleştirilen konserin açılış konuşmasını yapan Silvia Neureiter, konuşmasında Türkçe olarak "Ben Türkçe öğreniyorum" diyerek izleyicilerden alkış aldı.

Konser öncesi bir konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentler yazarları, şairleri ve müzisyenleri ile tarihe yön veren kişileri ile bir bütündür diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti:

“Bu tür etkinlikler bizimde kültür ve sanat başkenti olma yolundaki vizyonumuzu destekliyor. Bu bence kültür ve sanat başkenti olmayı da sonuna kadar hak ediyoruz. Tabi ki hak etme demek çok çalışmak anlamına geliyor. Bunu gerçekleştirmek için çok fazla çalışmalıyız. Bu girişimde bulunmaktan bende Bodrum halkına adına büyük mutluluk duyuyorum. Biz Bodrum’u kültür ve sanat kenti yapacağız.”

"Bodrum'da Avusturya Günleri" ikinci gününde bir alış veriş merkezinde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ve çok sayıda davetlinin katılım sağladığı bir kokteyl gerçekleştirildi. Ardından etkinlik halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen “Austria 2 Australia” ile Space Dogs (Uzay Köpekleri) isimli film gösterimi ile sona erdi.

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