Bodrumspor çıkışa geçti

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BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Somaspor'u 3-1 yenen Bodrumspor seriye bağladı. Önceki hafta deplasmanda Silahtaroğlu Vanspor'u deplasmanda yine 3-1'lik skorla geçen yeşil-beyazlılar 2'de 2 yaparak zirve yolunda umutlarını tazeledi. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Somaspor karşısında alınan galibiyetle özgüvenlerinin yerine geldiğini söyledi. Taşdemir, "Takımımı tebrik ediyorum. Lig uzun bir maraton. Seri galibiyetler alarak tırmanışımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Bodrumspor bu hafta deplasmanda Ankaraspor'un rakibi olacak. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM

2021-11-22 11:28:31



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