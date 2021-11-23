Başkan Gümüş’ten öğretmenler günü mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Gümüş mesajında, “Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde araştıran, sorgulayan ve Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin, öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

Mesajında öğretmenlerin geleceğimiz olan gençlerin doğru bir şekilde yetiştirilmesindeki en önemli etken olduklarını ifade eden Başkan Gümüş, öğretmenliğin ömür boyu öğrenen ve öğreten çok önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Öğretmenlerimizin en önemli hedefi, bilgili, kendine güvenen ve araştıran bireyler yetiştirmektir. Biliyoruz ki yarınlarımızın mimarı öğretmenlerimizin yetiştirdiği gençlerimiz olacaktır. Hepimizin çocuklarını, geleceğimizi emanet ettiği öğretmenlerin sorumlulukları çok büyüktür. Aydınlık yarınların temeli eğitim, eğitimin temeli de öğretmenlerimizdir. Bu duygularla başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü şükran, minnet ve saygıyla anıyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum”

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