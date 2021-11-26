Emniyet trafik motorize timlerine taze kan

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Muğla Emniyet Müdürlüğü 6’ncı dönem motosikletli trafik timleri sürüş teknikleri eğitimini tamamlayan 12 personel sertifikalarını aldı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından 25 Ekim 26 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 5 haftalık 6’ncı dönem Motosikletli Trafik Timleri Sürüş Teknikleri Eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Motosikletli Trafik Timleri Sürüş Teknikleri Eğitimine merkez ve ilçelerden 12 personel katıldı.

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