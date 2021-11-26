Bodrum'da hafriyat kamyonu dere yatağına yuvarlandı

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Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu dere yatağına yuvarlandı. Sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Gürece Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.S.'nin kullandığı 48 BT 756 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, dere yatağına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan kamyon sürücüsü E.S., kendi imkanları ile araçtan çıktı. E.S., tedbir amacıyla, gelen ambulansta ayakta sağlık kontrolünden geçirildi. Ön iki lastiği kopan kamyonda maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Çekici yardımıyla, hafriyat kamyonunun dere yatağından çıkarılmasının ardından trafik akışı normale seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2021-11-26 22:23:56



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