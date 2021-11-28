Menteşe'de trafik kazası: 1 yaralı

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Muğla'nın Menteşe İlçesinde kamyon ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe İlçesi Salihpaşalar Mahallesinde meydana geldi. Mehmet K. yönetimindeki 48 VG 865 plakalı kamyon ile aynı istikamette seyreden Mustafa K'nın kullandığı 59 DZ 555 plakalı otomobil kaza yaptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa K. hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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