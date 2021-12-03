Trafik polisleri engelli öğrencilerle bir araya geldi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan trafik polisleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli öğrencilerle bir araya geldi.
Muğla Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Okulunda gerçekleştirilen programda, engelli öğrencilere trafik şapkası, düdük ve Türk Bayrağı dağıtıldı, ikramlarda bulunuldu. Engelli öğrencilerin palyaçolar ile gönüllerince eğlendiği program kapsamında gerçekleştirilecek şehir turu hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi.
Ardından engelli öğrenciler bahçedeki polis arabaları ile bir süre gezdirildi. Polis sireni çalan engelli öğrenciler büyük sevinç yaşadı.
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