2 bin tohum topunu doğayla buluşturdular Hedef 20 bin tohum

Muğla’nın Bodrum ilçesinde arazi aracı tutkunları, hazırladıkları 2 bin tohum topunu doğayla buluşturdu.

Yaz aylarında çıkan orman yangınlarında hasar gören bölgelerden biri olan Bodrum’da, Orman Genel Müdürlüğünce yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına destek olarak, çeşitli sivil toplum kuruluşları da ağaçlandırma çalışmalarında gönüllü olarak projeler yürütüyor.

İlçedeki arazi aracı tutkunlarının bir araya geldiği Bodrum OffRoad Kulübü’nün (Bodoff) üyeleri, hazırladıkları tohum toplarını doğayla buluşturma etkinliği düzenledi. Çocukları ve eşleri ile etkinliğe katılan kulüp üyeleri, çoğunluğu fıstık çamı olmak üzere biberiye, akasya ve palamut tohumlarından oluşan tohum toplarını, Torba Mahallesi Kaynar mevkiindeki dolgu alanında toprakla buluşturdu. Etkinliğe Bodrum İşletme Şefliği görevlileri de destek verdi.



Hedef 20 bin tohumu toprakla buluşturmak

Bodrum OffRoad Kulübü Başkanı Yüksel Ön, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Bodoff olarak Bodrum’a kazandırmayı planladığımız 20 bin tohum hedefli etkinliğimizin ilk adımını 2 bin tohum ile bugün Kaynar mevkiinde gerçekleştirdik. Her adımda yangından zarar gören alanlara kadar uzanacağız ve katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımız için her organizasyonumuzu paylaşacağız. Bodrum’umuza hayırlı olmasını diliyor, katılıp, yapan ve destek veren kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Yüksel Ön, bir sonraki etkinliğin tüm yurttan katılımcılarla 3 günlük kamp şeklinde olacağını dile getirdi.

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