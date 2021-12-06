Meteorolojiden Muğla’ya şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla için yağış uyarısı yaparken, özellikle kıyı şeridinde yağışların şiddetli yağış olarak beklendiği açıklandı.
Yapılan açıklamada, “Bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (3075 kg/m2), Muğla kıyı ilçeleri şiddetli (75100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli ve şiddetli yağışların Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.