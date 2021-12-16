Muğla'nın turistik ilçelerinde sahte alkol operasyonu Muğla’nın turistik ilçeleri Marmaris. Bodrum ve Fethiye ilçelerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda sahte içki ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından ‘Zehir’ operasyonunda Marmaris, Bodrum, Fethiye ve Milas ilçelerinde sahte içki operasyonu gerçekleştirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde kaçak/sahte alkollü içki satışı yapan yerlerin tespitine yönelik düzenlenen “Zehir” operasyonuyla ilgili olarak Fethiye, Marmaris, Milas ve Bodrum ilçelerimizde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda; 150 şişe sahte alkol, 30 litre el yapımı sahte alkol, 30 litre etil alkol, 50 adet alkol yapımında kullanılan anason/kit, ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 11 şüpheliye işlem yapılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.