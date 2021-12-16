Marmaris İçme suyu hatları yenileniyor Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İlçesi Yunus Nadi Caddesi ve Kemeraltı Mahallelerinin içme suyu hatlarını yeniliyor.

Muğla’da kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için çalışmalarını il genelinde sürdüren Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Marmaris İlçesinde hat çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında Yunus Nadi Caddesi ve Kemeraltı mahallesinde bulunan ve ömrünü tamamlamış olan içme suyu hatları yenileniyor. 4 bin metrelik hat çalışmasının yapılacağı bölgelerde ayrıca Marmaris Merkez Mahallelerini besleyen ana hatta da bakım onarım çalışmaları yapılacak.

Hat çalışmalarının yanı sıra Yunus Nadi Caddesi üzerine konulacak yeni vanalarla yaşanabilecek su kesintilerinde daha az hanede su kesintisi yaşanması sağlanacak. Bunun yanı sıra yeni monte edilecek olan yangın hidrantlarıyla da bir yangın durumunda su takviyesi yapan araçlar için büyük kolaylık sağlanmış olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.