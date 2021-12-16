Datça’da 11 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça açıklarında Yunanistan Sahil güvenlik unsurları tarafından can Salı içine bindirilerek Türk karasularına gri itilen 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 11 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu yönlendirdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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