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Bodrum’da cezaevi firarisi yakalandı Narkotik ekipleri firariyi kıskıvrak yakaladı

İHA

Bodrum’da cezaevi firarisi yakalandı Narkotik ekipleri firariyi kıskıvrak yakaladı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki cezaevinden dün firar eden şahıs narkotik ekipleri tarafından yakalandı.
Uyuşturucu Madde Satmak ve bulundurmak suçundan cezaevinde yatan H.K isimli şahsın cezaevinden firar ettiği bilgisini alan Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kızılağaç Mahallesinde yapılan operasyonla şahıs kıskıvrak yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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