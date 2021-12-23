Milas'ta üç okul trafik güvenliği yarışmalarında derece elde etti

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Muğla'nın Milas ilçesinden üç okul, il genelinde düzenlenen trafik güvenliğine yönelik yarışmalarda derece elde etti.



Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 20212030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 20212023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, Muğla genelinde düzenlediği ilkokul öğrencileri arası resim, ortaokul öğrencileri arası slogan, lise öğrencileri arası karikatür yarışmalarında İl Değerlendirme Komisyonu tarafından ilk üçe giren eserler belirlendi.

Muğla genelinde düzenlenen yarışmada Mİlas'tan üç okul derece alarak önemli bir başarıya imza attı. İlkokul öğrencileri arası "Trafik Güvenliği" konulu resim yarışması dalında özel bir kolejden Hanzade Maya Türkel il ikincisi, Özel bir İlkokulu’ndan İrem Özgüç il üçüncüsü olurken; lise öğrencileri arası karikatür yarışmasında ise Milas Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Sıla Önel il üçüncüsü oldu.

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