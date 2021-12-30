Başkan Gümüş’ten yeni yıl mesajı Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 2022 yılına sayılı günler kala yayınladığı mesajında Menteşe halkının yeni yılını kutladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, başta pandemi ve ekonomik sorunlar nedeniyle ülkemiz için zorlu geçen 2021 yılını artık geride bıraktığımızı belirterek; “Yeni yıl yeni umutlardır, yeni heyecanlardır. 2022 yılının başta sağlık ve huzur dolu bir yıl olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgınının devam ettiğini, ülke olarak zorlu ekonomik şartlarla karşı karşıya kaldığımız, pek çok doğal afet yaşadığımız zorlu bir yıl sona eriyor. 2021 yılında yaşadığımız tüm bu olumsuzluklara rağmen 2022 yılı bizler ve halkımız için de umut dolu, ülkemiz adına her alanda pozitif gelişmelerin yaşandığı, başta sağlık olmak üzere halkımız için huzurlu bir yıl olmasını diliyorum. Menteşe halkımızın 2022 yılını en içten dileklerimle kutluyorum”

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