MSKÜ’lü Akademisyen ‘TÜBA Bilim Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Taşcıkaraoğlu, Türkiye’nin en saygın akademi ödülü ‘TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine verildi.

TÜBA ve TÜBİTAK Ödülleri Töreni’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA konsey üyeleri, TÜBA Asli Üyesi ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ile üniversite rektörleri katıldı.

TÜBA Uluslararası Akademi, GEBİP ve TESEP Ödülleri sonuçlarına göre MSKÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Taşcıkaraoğlu, ülkemizin en başarılı genç bilim insanlarını arasında kendisine yer buldu.

Doç. Dr. Akın Taşcıkaraoğlu ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSKÜ’lü bilim insanı Doç. Dr. Taşcıkaraoğlu’na ödülünü takdim ederken Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en saygın bilim ödülleri töreni olan TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni dolayısıyla bilim insanlarını ve misafirleri milletin evinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her yıl TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri'nin sahipleri ile burada buluşarak artık bir geleneği iyice yerleştirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, araştırmaları ile dünyaya yön veren, hayatı kolaylaştıran, Türkiye'nin müreffeh yarınları için gecesini gündüzüne katan tüm bilim insanlarına şükranlarını sundu.

Tören'in ardından TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, ödül sahiplerine sertifikalarını takdim etti. Mühendislik Bilimleri alanında TÜBAGEBİP ödülünü alan Doç. Dr. Akın Taşcıkaraoğlu, ürettiği uluslararası düzeyde nitelikli proje ve yayınları ile 2021 yılında Mühendislik alanında ülkemizin en başarılı 17 araştırmacısından biri; Elektrik Mühendisliği alanında ise en başarılı araştırmacısı oldu.

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