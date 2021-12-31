7 yaşındaki çocuk antik kentteki su kuyusuna düştü Yatağan Stratonikeia antik kenti içinde yer alan ve su bulunmayan yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen 7 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Muğla’nın Yatağan ilçesinde Milas yolu üzerinde bulunan dünyanın en büyük mermer antik kenti içinde yer alan ve içinde su bulunmayan 10 metre derinlikteki su kuyusuna 7 yaşındaki çocuk düştü.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası antik kente Büyükşehir Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 910 metre derinliğinde, 8090 santim genişliğinde ve içinde su bulunmayan su kuyusuna merdiven yardımı ile inerek 7 yaşındaki İsmail Muaz Özen isimli çocuğu kuyudan çıkararak 112 ambulans ekiplerine teslim ettiler. Çoğun ilk yapılan sağlık müdahalesinde herhangi bir kırık çıkık bulunmadığı açıklandı.

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